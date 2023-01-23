『NOERDEN LIZ Smart Bottle スマート セルフクリーン ボトル UV除菌 温度お知らせ 水分補給リマインダー 350ml【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 09時 30分に出品され04月10日 09時 30分に終了予定です。即決価格は7,745円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

NOERDEN LIZ Smart Bottle スマート セルフクリーン ボトル UV除菌 温度お知らせ 水分補給リマインダー 350ml



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 8.40 cm

奥行 : 24.20 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ アウトドア、釣り、旅行用品

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350ml