『パールイズミ サイクルジャージ ミニマル ジャージ レディース ライトスカイ M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 14時 18分に出品され03月24日 14時 18分に終了予定です。即決価格は7,745円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パールイズミ サイクルジャージ ミニマル ジャージ レディース ライトスカイ M



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 24.50 cm

奥行 : 32.79 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。