『作務衣楽 綿ストレッチ素材 上下セット 通年向き 全３色 (M， 黒)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 20時 45分に出品され03月31日 20時 45分に終了予定です。即決価格は7,745円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「彩布の和み」より引用"
【商品名】
作務衣楽 綿ストレッチ素材 上下セット 通年向き 全３色 (M， 黒)
【商品説明】
・LLサイズ 身長180-189 着丈89 ウエスト80-112 パンツ丈113
・Lサイズ 身長170-179 着丈84 ウエスト75-102 パンツ丈108
・Mサイズ 身長160-169 着丈79 ウエスト70-92
・Sサイズ 身長150-159 着丈74 ウエスト60-82 パンツ丈98
・素材構成: 97% 綿， 3% ポリウレタン
・綿97％ ポリウレタン3％ 男女兼用 通年向き綿ストレッチ作務衣（サイズ表記は全てcm）
【サイズ】
高さ : 5.08 cm
横幅 : 28.96 cm
奥行 : 35.81 cm
重量 : 1.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7745円
877 入札履歴
終了
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