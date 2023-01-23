作務衣楽 綿ストレッチ素材 上下セット 通年向き 全３色 (M， 黒)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

"画像出典元：「彩布の和み」より引用"



【商品名】

作務衣楽 綿ストレッチ素材 上下セット 通年向き 全３色 (M， 黒)



【商品説明】

・LLサイズ 身長180-189 着丈89 ウエスト80-112 パンツ丈113

・Lサイズ 身長170-179 着丈84 ウエスト75-102 パンツ丈108

・Mサイズ 身長160-169 着丈79 ウエスト70-92

・Sサイズ 身長150-159 着丈74 ウエスト60-82 パンツ丈98

・素材構成: 97% 綿， 3% ポリウレタン

・綿97％ ポリウレタン3％ 男女兼用 通年向き綿ストレッチ作務衣（サイズ表記は全てcm）



【サイズ】

高さ : 5.08 cm

横幅 : 28.96 cm

奥行 : 35.81 cm

重量 : 1.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。