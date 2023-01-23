『AISFA リュック メンズ 防水 バックパックスクエア リュックサック 15.6インチ PC ビジネスリュック ラップトップバック 2層式【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月14日 16時 17分に出品され02月14日 16時 17分に終了予定です。即決価格は7,745円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

AISFA リュック メンズ 防水 バックパックスクエア リュックサック 15.6インチ PC ビジネスリュック ラップトップバック 2層式



【サイズ】

高さ : 9.80 cm

横幅 : 28.40 cm

奥行 : 36.80 cm

重量 : 1.16 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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