『AISFA リュック メンズ 防水 バックパックスクエア リュックサック 15.6インチ PC ビジネスリュック ラップトップバック 2層式【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月14日 16時 17分に出品され02月14日 16時 17分に終了予定です。即決価格は7,745円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
AISFA リュック メンズ 防水 バックパックスクエア リュックサック 15.6インチ PC ビジネスリュック ラップトップバック 2層式
【サイズ】
高さ : 9.80 cm
横幅 : 28.40 cm
奥行 : 36.80 cm
重量 : 1.16 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7745円
297 入札履歴
終了
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