『舞台「新サクラ大戦 the Stage」Blu-ray【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 05時 14分に出品され03月21日 05時 14分に終了予定です。即決価格は7,744円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
舞台「新サクラ大戦 the Stage」Blu-ray
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 1.60 cm
横幅 : 14.20 cm
奥行 : 17.40 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7744円
675 入札履歴
終了
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