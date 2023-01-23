『[印傳屋] 印伝 メガネサック 鹿革 庵 いほり ひょうたん柄 紺地*黒白漆 8218【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 23時 42分に出品され03月26日 23時 42分に終了予定です。即決価格は7,744円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メイン素材: レザー

天然の鹿革に漆で柄付けをしています ※フチの無地革は牛革

サイズ: 7.3cm * 16cm * 1.8cm

色柄: 紺地*黒漆*白漆 ひょうたん いほり

メガネを挿すタイプのメガネサックです

日本製 印傳屋 上原勇七



ファッション:メンズ:服＆ファッション小物:ファッション小物:眼鏡小物

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紺地*黒白漆

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