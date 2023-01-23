『ホーマー アイスコーヒー低糖 珈琲専門店用 紙パック1000ml1L×12本×2ケース：合計24個入【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 06時 12分に出品され03月20日 06時 12分に終了予定です。即決価格は7,744円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ホーマー アイスコーヒー低糖 珈琲専門店用 紙パック1000ml1L×12本×2ケース：合計24個入



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 22.80 cm

横幅 : 25.40 cm

奥行 : 30.20 cm

重量 : 25.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。