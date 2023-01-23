『ホーマー アイスコーヒー低糖 珈琲専門店用 紙パック1000ml1L×12本×2ケース：合計24個入【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 06時 12分に出品され03月20日 06時 12分に終了予定です。即決価格は7,744円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ホーマー アイスコーヒー低糖 珈琲専門店用 紙パック1000ml1L×12本×2ケース：合計24個入
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 22.80 cm
横幅 : 25.40 cm
奥行 : 30.20 cm
重量 : 25.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
風と光 ホットケーキミックス粉 200g×24
¥ 7741
風と光 ホットケーキミックス粉 200g×24
¥ 7741
精米 北海道蘭越産 ななつぼし 10ｋｇ（5ｋｇ×2袋）4年産
¥ 7740
サトウ食品 サトウのごはん 北海道産ななつぼし 5食パック 200g×5食パック×8個×2ケース
¥ 7740
精米令和4年産 新潟県栃尾（半蔵金・東谷）コシヒカリ 白米 10kg（5kg×2袋）新潟辰巳屋
¥ 7738
福井県産 いちほまれ 5kg×2 離島は配送不可
¥ 7735
山形県産 特別栽培米 つや姫 10kg (5kg×2) 離島は配送不可
¥ 7735
特別栽培米 魚沼産コシヒカリ 5kg×2 離島は配送不可
¥ 7735
新潟 魚沼産コシヒカリ 雪室貯蔵米 5kg×2 離島は配送不可
¥ 7735
新潟 お米の横綱 魚沼産こしひかり 5kg×2 離島は配送不可
¥ 7735
新潟 魚沼産 コシヒカリ 5kg×2 離島は配送不可
¥ 7735
新潟 お米の横綱 魚沼産こしひかり 5kg×2 離島は配送不可
¥ 7735
【令和5年度新米】新潟産コシヒカリ「奥胎内米」玄米20kg（5kg×4袋）/株式会社アグリ加治川/送料無料
¥ 7735
【令和5年度新米】新潟産コシヒカリ「大峰米」玄米20kg（5kg×4袋）/株式会社アグリ加治川/送料無料
¥ 7735
富山県産 富富富 離島は配送不可
¥ 7735
送料無料(北海道・九州・沖縄除く) 令和5年産 新米 特別栽培米山形県産つや姫20kg
¥ 7735
新米 送料無料 令和５年産 会津 コシヒカリ 白米 5kg×５袋 2５kg 九州沖縄別途送料 米 お米 送料込
¥ 7735
岩船産コシヒカリ簡易包装 玄米 10kg
¥ 7734
落札価格7744円
5 入札履歴
終了
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