『north coast(ノースコースト) ボードケース 3WAYタイプ スノーボード ウェア、板、ブーツ、アクセサリーなど収納可小物入れに便【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 20時 01分に出品され04月14日 20時 01分に終了予定です。即決価格は7,744円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
north coast(ノースコースト) ボードケース 3WAYタイプ スノーボード ウェア、板、ブーツ、アクセサリーなど収納可小物入れに便
【商品説明】
・3WAY
・まとめて収納
・スリムポケットタイプ
・全面パット入り
・品質:ポリエステル
・深さ14cm
【サイズ】
高さ : 9.50 cm
横幅 : 48.00 cm
奥行 : 56.00 cm
重量 : 1.54 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7744円
549 入札履歴
終了
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