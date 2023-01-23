『north coast(ノースコースト) ボードケース 3WAYタイプ スノーボード ウェア、板、ブーツ、アクセサリーなど収納可小物入れに便【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 20時 01分に出品され04月14日 20時 01分に終了予定です。即決価格は7,744円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

north coast(ノースコースト) ボードケース 3WAYタイプ スノーボード ウェア、板、ブーツ、アクセサリーなど収納可小物入れに便



【商品説明】

・3WAY

・まとめて収納

・スリムポケットタイプ

・全面パット入り

・品質:ポリエステル

・深さ14cm



【サイズ】

高さ : 9.50 cm

横幅 : 48.00 cm

奥行 : 56.00 cm

重量 : 1.54 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。