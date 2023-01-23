『イヤホン TRN-Rosefinch 朱雀 イヤモニ 平面駆動 ハイレゾ モニターイヤホン 平面磁気ドライバー イヤーモニター QDC脱着式【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 23時 06分に出品され03月07日 23時 06分に終了予定です。即決価格は7,743円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

TRN-Rosefinch 朱雀 イヤモニ 平面駆動 イヤホン ハイレゾ モニターイヤホン 平面磁気ドライバー イヤーモニター QDC脱着式



【商品説明】

・【1】TRNは2017年に設立されたイヤホンブランドで、現在世界28カ国で事業を展開しています。TRN会社は「高品質のイヤホン製品を最も手頃な価格で提供する」ことをミッションとしています。 市場で認可されているため、ファン層が広がっています。?TRN Rosefinchは新開発の12mm平面磁気ドライブを搭載しています。この新型ドライバーは、より高いサウンド・フィデリティを実現し、ダイナミックレンジと周波数拡張性に優れた、自然で伸びやかなバランスのとれたサウンドをお届けします。優れた全周波数帯域レスポンス、朱雀イヤホンは新しいものを試したり、高い解像度を求めたりするオーディオマニアに適しています。



【サイズ】

高さ : 4.10 cm

横幅 : 10.10 cm

奥行 : 13.00 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。