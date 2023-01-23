『クロダルマ 47403 レインコート・パンツ オレンジ 4L【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 02時 59分に出品され03月28日 02時 59分に終了予定です。即決価格は7,743円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他メンズ雨具、レインウエア
【商品名】
クロダルマ 47403 レインコート・パンツ オレンジ 4L
【商品説明】
・Surface: 100% polyester (PVC resin coating); Lining: 100% polyester (mesh)
【サイズ】
高さ : 49.90 cm
横幅 : 68.90 cm
奥行 : 94.00 cm
重量 : 700.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7743円
477 入札履歴
終了
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