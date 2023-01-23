『マック レインコート (高撥水/軽量生地) (軽量高密度CORDURA ナイロン) (袖口調節フィットテープ) (フードドローコード調節【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 22時 37分に出品され03月22日 22時 37分に終了予定です。即決価格は7,743円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マック レインコート (高撥水/軽量生地) (軽量高密度CORDURA ナイロン) (袖口調節フィットテープ) (フードドローコード調節



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 21.30 cm

奥行 : 27.80 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。