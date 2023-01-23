『U.C.ガンダムBlu-rayライブラリーズ 機動戦士ガンダム MSイグルー [Blu-ray]【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 12時 57分に出品され03月20日 12時 57分に終了予定です。即決価格は7,743円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:Blu-ray アニメOVAアニメ 発売日:2020/02/27 販売元:バンダイナムコフィルムワークス 登録日:2019/05/27 石川英郎 今西隆志 アニメ機動戦士ガンダムMSイグルーシリーズ 機動戦士ガンダム宇宙世紀シリーズ U.C.ガンダムBlu-rayライブラリーズ 特典:特製収納ケース／特典ディスク【Blu-ray】 解説:2005年〜2009年にリリースされた全編フル3DCGで描いたOVA『機動戦士ガンダム MSイグルー -1年戦争秘録-』、『機動戦士ガンダム MSイグルー -黙示録0079-』、『機動戦士ガンダム MSイグルー2 重力戦線』全3シリーズ全9話を収録!