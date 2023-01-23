『東京 西川 ダウンひざ掛け (羽毛 ハーフケット) 150X100cm ウェッジウッド ワイルドストロベリー ダウン50% 洗える ピンク【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 02時 19分に出品され03月20日 02時 19分に終了予定です。即決価格は7,743円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「西川(Nishikawa)」より引用"
【商品名】
東京 西川 ダウンひざ掛け (羽毛 ハーフケット) 150X100cm ウェッジウッド ワイルドストロベリー ダウン50% 洗える ピンク
【商品説明】
・0
・ご家庭で洗える?Eで、?E??にお使ぁE??ただけます。※ネット使用
・?E?E:ふとんがめE綿100%(抗菌防臭加工)詰めもの:ダウン50%フェザー50% 0.1kg
【サイズ】
高さ : 4.30 cm
横幅 : 38.00 cm
奥行 : 51.20 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7743円
729 入札履歴
終了
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