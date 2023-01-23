『個室*4 二段 爬虫類用ケージ ペットの飼料箱 両生類 ツノガエル カメ 水陸両用ペットケージ 飼育容器 飼育ケース 爬虫類・小動物用【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 01時 15分に出品され04月29日 01時 15分に終了予定です。即決価格は7,743円に設定されています。現在407件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【セット内容】:ケージ本体

【カラー】写真通り

【状態】新品未使用