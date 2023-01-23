『エレコム ビジネスバッグ キャリングバッグ A4対応 16.4インチワイド モバイルプリンタ収納 盗難防止 セキュリティ機能搭載 BM-SE04BK【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 12時 24分に出品され03月11日 12時 24分に終了予定です。即決価格は7,743円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【 仕様 】バッグタイプ:カジュアルバッグ持ち運びタイプ:2WAY(ショルダー+手提げ)主素材タイプ:生地(ポリエステル)気室数:2気室外形寸法:バッグ本体:幅420mm×奥行180mm×高さ320mm ※取手含まず、付属インナーケース:幅350mm×奥行90mm×高さ220mm、付属アクセサリポーチ:幅350mm×奥行80mm×高さ100mm内寸:バッグ本体:幅390mm×奥行65mm×高さ290mm、幅390mm×奥行90mm×高さ290mm、付属インナーケース:幅345mm×奥行85mm×高さ200mm、付属アクセサリポーチ:幅345mm×奥行75mm×高さ95mmPC収納部内寸:幅385mm×奥行45mm×高さ280mm ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。ロック機能:パソコン収納部にダイヤル錠(3桁)カラー:ブラック材質:ポリエステル質量:バッグ本体:950g ※