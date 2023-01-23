『スタジオオーシャンマーク フックリムーバー HR165S ディープチタンDT（22）【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 02時 29分に出品され04月18日 02時 29分に終了予定です。即決価格は7,743円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スタジオオーシャンマーク フックリムーバー HR165S (針外し)

商品名：HOOKREMOVERHR165S

自重：70g

全長：255mm

リーチ長：165mm機構：HOLD適応フック：トリプルフック#1/0?#10程度≪スタジオオーシャンマーク フックリムーバー・針外し≫