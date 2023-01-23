『ジャックバニー カートバッグ ボアフリースシリーズ / ゴルフ ラウンド / 262-2281120 030_ホワイト【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 12時 47分に出品され03月22日 12時 47分に終了予定です。即決価格は7,742円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジャックバニー カートバッグ ボアフリースシリーズ / ゴルフ ラウンド / 262-2281120 030_ホワイト
【商品説明】
・B5サイズ収納可
・カラビナ付き
・ポケットの数:6(外側3/内側3)
・メイン素材: 100% ポリエステル
・全長 タテ24cmxヨコ23cmxマチ13cm
・持ち手の全長:31cm
・留め具の種類: ファスナー
・重量:370g
【サイズ】
高さ : 17.30 cm
横幅 : 32.00 cm
奥行 : 37.60 cm
重量 : 510.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【食品等の賞味期限について】
※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。
【サイズ/色について】
サイズ/色の選択が有る場合、
お手数ですが、購入と同時に、問合せにご指示ください。
※販売状況により、在庫反映が遅れる場合が有ります。
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落札価格7742円
422 入札履歴
終了
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