ジャックバニー カートバッグ ボアフリースシリーズ / ゴルフ ラウンド / 262-2281120 030_ホワイト【お歳暮】

商品情報

【商品名】

ジャックバニー カートバッグ ボアフリースシリーズ / ゴルフ ラウンド / 262-2281120 030_ホワイト



【商品説明】

・B5サイズ収納可

・カラビナ付き

・ポケットの数:6(外側3/内側3)

・メイン素材: 100% ポリエステル

・全長 タテ24cmxヨコ23cmxマチ13cm

・持ち手の全長:31cm

・留め具の種類: ファスナー

・重量:370g



【サイズ】

高さ : 17.30 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 37.60 cm

重量 : 510.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【食品等の賞味期限について】

※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。



【サイズ/色について】

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