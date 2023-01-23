『天馬 Fits フィッツケース ミニ W257×D369×H146mm カプチーノ 1個 ×3セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 15時 47分に出品され04月05日 15時 47分に終了予定です。即決価格は7,742円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
天馬 Fits フィッツケース ミニ W257×D369×H146mm カプチーノ 1個 ×3セット
【商品説明】
・机上整理/収納用品 ボックス型収納
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7742円
680 入札履歴
終了
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