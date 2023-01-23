『monoKOZZ アイアン トイレットペーパーホルダー 左差し おしゃれ シンプル 素地色 メタリッククリア 日本製【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 13時 28分に出品され04月15日 13時 28分に終了予定です。即決価格は7,742円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

monoKOZZ アイアン トイレットペーパーホルダー 左差し おしゃれ シンプル 素地色 メタリッククリア 日本製



【商品説明】

・アイアン（メラミン塗装）

・シンプルなフォルムが美しいトイレットペーパーホルダー

・日本製

・東大阪の鉄職人こだわりの手作り

・約W130mm xH45mm x D130mm 約240g



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。