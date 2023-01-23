『メリーナイト inico(イニコ) シリーズ 綿100% サテン織ストライプ 掛布団カバー 「アデール」チャコールグレイ シングルロング 約【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 21時 15分に出品され03月20日 21時 15分に終了予定です。即決価格は7,742円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

メリーナイト inico(イニコ) シリーズ 綿100% サテン織ストライプ 掛布団カバー 「アデール」チャコールグレイ シングルロング 約



【商品説明】

・上品なサテンストライプに梯子レースをあしらった、シンプルでいて高級感のあるデザインの掛布団カバー。

・布団との留める部分は8カ所、取り外しに便利なスナップボタン。

・綿100％

・綿100％生地で吸水性、通気性も良く心地良い肌触り。オールシーズン使用できます。

・製品サイズ:約150×210cm(掛けふとんのシングルロングサイズ用)



【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 28.40 cm

奥行 : 34.20 cm

重量 : 910.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。