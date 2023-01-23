『UNIVERSAL OVERALL ユニバーサルオーバーオール タフタ 11ポケット リュック メンズ/レディース OS UVO-103 バ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 14時 10分に出品され05月15日 14時 10分に終了予定です。即決価格は7,742円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[UNIVERSAL OVERALL] [ユニバーサルオーバーオール] タフタ 11ポケット リュック メンズ/レディース OS UVO-103 バックパック バッグ デイバッグ 無地 OS KHAKI
【商品説明】
ブランド UNIVERSAL OVERALL / ユニバーサルオーバーオール 商品名 タフタ11ポケットリュック 品番 UVO-103 カラー BLACK (ブラック) BEIGE (ベージュ) KHAKI (カーキ) 素材 NYLON (ナイロン) サイズ(cm) OS) 縦44 幅30 マチ11 商品説明 UNIVERSAL OVERALLより、多ポケットバックパックが入荷しました。 シンプルな見た目からは想像できない11個のポッケット搭載の機能的なバックパック。 フロントにある特徴的なポケットにはシューズ等、区別して収納したい大きさがある荷物が スッポリ入るので多様なシーンで活躍ができます。 素材はナイロンタフタを採用しており、落ち着きのあるマット感と軽量さが最高の仕上がりです。
【サイズ】
高さ : 5.00
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落札価格7742円
405 入札履歴
終了
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