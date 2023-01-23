『オーディオファン ビデオキャプチャーボード HDMI入力 - USB-C 1080P出力 HDMI出力 HDMIループ対応 PS5 PS4【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 14時 38分に出品され04月14日 14時 38分に終了予定です。即決価格は7,741円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オーディオファン ビデオキャプチャーボード HDMI入力 - USB-C 1080P出力 HDMI出力 HDMIループ対応 PS5 PS4
【商品説明】
・HDMIポート入力 USB-C (1080P対応出力)PC等へUSBビデオキャプチャー
・HDMIポート出力 HDMI入力した映像をスルーしてそのまま他の機器に出力できるHDMIループ機能対応
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・対応OS Windows10 macOSX ゲーム機（Switch PS5 PS4 PS5 Wii U Xbox One、Xbox 360）
・最大1920x1080 60fps (1080p)のキャプチャーが可能 録画
【サイズ】
高さ : 2.20 cm
横幅 : 16.00 cm
奥行 : 23.00 cm
重量 : 90.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7741円
335 入札履歴
終了
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