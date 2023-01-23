『Namaste Yoga: Season One Part II 平行輸入【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 10時 29分に出品され03月31日 10時 29分に終了予定です。即決価格は7,741円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Namaste Yoga is more than just an exercise video- its an experience that will calm your mind strengthen your body and inspire your soul. In Season 1 Part 2 Master yoga teacher Kate Potter guides you through 7 classes all filmed amid the natural beauty of the Pacific Northwest. Earth (22 minutes) This sequence begins kneeling and continues with floor poses that are both gentle and invigorating developing core strength and spinal flexibility. Lotus Link (22 minutes) A standing series that move
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落札価格7741円
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