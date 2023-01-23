LPL LEDライト VL-GX640 + アルカリ乾電池 単3形10本パックセット L27003+HDLR6/1.5V10P【年末の贈り物】

商品情報

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※ご注文は「クーリングオフ」の対象となりませんので予めご了承ください。（商品不良時の返品・交換は対応いたします）

※お取り寄せから発送完了まで土日祝日を挟み、１週間程度かかる場合がございます。（お急ぎ対応は出来ません）

※ごく稀に商品調達先の都合で、ご注文後に商品の欠品が判明する場合がございます。その際はご注文をキャンセルとさせていただきますのでご了承くださいませ。



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