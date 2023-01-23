『タイガー 水筒 1.5L サハラ ステンレスボトル スポーツ 直飲み 広口 保冷専用 ブラック MME-E150KN【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 07時 49分に出品され05月03日 07時 49分に終了予定です。即決価格は7,741円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
保冷専用
本体サイズ:8.7×9.5×33.6(幅×奥行×高さcm)
ポーチ：洗濯機OK
保冷効力(6時間):8以下
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落札価格7741円
74 入札履歴
終了
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