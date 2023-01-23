『バンダイ(BANDAI) アクション仮面ソフビ＆アクション仮面カード レッド【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 18時 03分に出品され04月04日 18時 03分に終了予定です。即決価格は7,741円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 プレミアムバンダイ限定

【セット内容】彩色済みPVCフィギュア1体、カード1枚

【商品素材】PVC

【商品サイズ】全長約180mm