『キタムラ メガネケース キズが目立ちにくい素材 PH0314 ダークブルー/アイボリーステッチ 紺 10911【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 23時 13分に出品され04月06日 23時 13分に終了予定です。即決価格は7,741円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キタムラ メガネケース キズが目立ちにくい素材 PH0314 ダークブルー/アイボリーステッチ 紺 10911
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 10.60 cm
奥行 : 18.40 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7741円
971 入札履歴
終了
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