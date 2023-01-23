『10個セット エレコム マグネット内蔵USB延長ケーブル USB-EAM1GTX10【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 16時 04分に出品され03月16日 16時 04分に終了予定です。即決価格は7,741円に設定されています。現在244件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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マグネット付きUSB延長ケーブル。USBポートがパソコンの裏側にある方に最適。パソコンの側面に「ピタッ」とコネクタを固定できます。
10個セット エレコム エコUSBケーブル(A-B・2m) USB2-ECO20X10
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¥ 7739
充電可能ビジネスバックパック GENIUS PACK PLATINUM（ジーニアスパックプラチナ）
¥ 7739
落札価格7741円
244 入札履歴
終了
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