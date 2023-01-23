『RSR ダウンサス スプリング RS★R DOWN フロントのみ N-WGNカスタム JH1 25/11〜 H410DF【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 16時 52分に出品され04月03日 16時 52分に終了予定です。即決価格は7,739円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 操舵性を左右するサスペンション スプリング。それはたった1本の鉄の棒。

その高品質素材をコイリングするにも販売実績No.1を誇る生産経験と開発スピードが凝縮されています。

シンプルな素材だからこそ、ローダウンフォルムと乗り心地、その他耐久性などノウハウが必要となります。



メーカー：スズキ

適合車種：N-WGNカスタム

型式：JH1

駆動方式：FF

排気量：660 TB

年式：25/11〜

備考グレード等：G・ターボパッケージ



シリーズ：RSR DOWN

セット内容：フロントのみ

ダウン量(mm)

フロント：25〜20

リア：-

バネレート(kg/mm)

フロント：3.16

リア：-

メーカー品番：H410DF

カテゴリ 車、バイク、自転車

自動車

足回り、サスペンション タグ RSR

ダウンサス

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N-WGNカスタム

JH1

25/11〜

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