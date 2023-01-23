『RSR ダウンサス スプリング RS★R DOWN フロントのみ N-WGNカスタム JH1 25/11〜 H410DF【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 16時 52分に出品され04月03日 16時 52分に終了予定です。即決価格は7,739円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
操舵性を左右するサスペンション スプリング。それはたった1本の鉄の棒。
その高品質素材をコイリングするにも販売実績No.1を誇る生産経験と開発スピードが凝縮されています。
シンプルな素材だからこそ、ローダウンフォルムと乗り心地、その他耐久性などノウハウが必要となります。
メーカー：スズキ
適合車種：N-WGNカスタム
型式：JH1
駆動方式：FF
排気量：660 TB
年式：25/11〜
備考グレード等：G・ターボパッケージ
シリーズ：RSR DOWN
セット内容：フロントのみ
ダウン量(mm)
フロント：25〜20
リア：-
バネレート(kg/mm)
フロント：3.16
リア：-
メーカー品番：H410DF
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落札価格7739円
557 入札履歴
終了
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