『ハイテック アウトドアスニーカー HKU16 EASTEND WP 〔イーストエンドWP〕 トレッキング 透湿防水 トープ 28.0 cm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 10時 45分に出品され03月08日 10時 45分に終了予定です。即決価格は7,739円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハイテック アウトドアスニーカー HKU16 EASTEND WP 〔イーストエンドWP〕 トレッキング 透湿防水 トープ 28.0 cm



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 12.20 cm

横幅 : 26.60 cm

奥行 : 34.40 cm

重量 : 1.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ アウトドア、釣り、旅行用品

その他アウトドア用品 タグ ハイテック

アウトドアスニーカー

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