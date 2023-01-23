『パナソニック 衣類スチーマー スチームアイロン ベーシックモデル 立ち上がり30秒 ピンクゴールド調 NI-FS410-PN【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 23時 05分に出品され03月14日 23時 05分に終了予定です。即決価格は7,739円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ハンガーにかけたまま、サッとシワ・ニオイとり。お出かけ前にも、サッと衣類ケア。

立ち上がり時間が約30秒 だから、忙しい朝にサッと使える。

連続パワフルスチームで、しっかり衣類ケアできる（アイロン面の温度変化により、スチームの出方がかわります）

パワフルスチームで7つのニオイを脱臭※1できる。除菌※2 やアレル物質※3※4対策にも。

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