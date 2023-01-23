『Shilanmei プール 大型 エアープール 自動膨脹 ファミリープール 子供用プール 大容量 折り畳み式 安全無毒 耐摩?【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 21時 10分に出品され03月18日 21時 10分に終了予定です。即決価格は7,738円に設定されています。現在987件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【材質】: PVC材質（塩化ビニル樹脂） 【対象年齢】: 3歳以上 【製品サイズ】: 1.5m3層：外径：150x105x56cm；内径：110x62x53cm；適用人数：1~2人；推奨水量：158L 2.1m3層：外径：210x135x56cm；内径：155x98x53cm；適用人数：1~4人；推奨水量：452L 2.6m3層：外径：260x165x56cm；内径：216x125x53cm；適用人数：1~6人；推奨水量：583L 3.0m3層：外径：300x172x56cm；内径：250x130x53cm；適用人数：1~8人；推奨水量：1061L 3.88m3層：外径：388x180x56cm；内径：320x145x53cm；適用人数：1~12人；推奨水量：1305L ご購入前にサイズのご確認は商品の画像で詳細サイズ表をご参照くださいませ。 商品サイズは、PVC素材の弾性と膨張飽和度の違い、空気量や温度により、約10cmの誤差があります。 【八角形により安定構造】Shilanmei プールは他の矩形ビニールプールと違い、八角形の構造は安定感?