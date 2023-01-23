『New York Reality Check 101【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 07時 02分に出品され03月15日 07時 02分に終了予定です。即決価格は7,738円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
（中古品）New York Reality Check 101
※お届け：受注後に再メンテ、梱包します。到着まで3日から7日程度とお考えください。
中古品をご購入の場合は、以下の内容をよくご確認の上、ご購入おねがいします。
※掲載されている商品写真、商品名は代表となっております。
【付録、特典】中古商品の場合、基本的に特典はございません。プロダクトコードなども対象外となります。
付属品に関しましては、画像に乗っていても、リモコン、アダプター、外箱、説明書、イヤホン、カートリッジ、インクなどは基本的に付属致しません。
画像に乗っていないものは付属致しません。
ゲームソフトは基本ソフトのみの販売となります。
フィギュアの外箱も基本的に付属しておりません。
インクは再利用のものとなります。
気になる方はお手数ですが購入前にご質問ください。
よろしくお願い致します。
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落札価格7738円
331 入札履歴
終了
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