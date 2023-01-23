『【BD】GETUP!GETLIVE! 5th LIVE!!!!! [Blu-ray]【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 21時 50分に出品され03月17日 21時 50分に終了予定です。即決価格は7,737円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:Blu-ray 音楽Jポップ 発売日:2023/05/26 販売元:ムービック 登録日:2022/11/14 花江夏樹 ゲラゲラフィフスライブ イベント 特典:キャラクターデザイン由良 描き下ろしイラスト使用の特製三方背ケース／カラーブックレット／複製台本／特典ディスク【Blu-ray】 解説:『声優×二次元芸人』プロジェクト「GETUP!GETLIVE!」より、2022年11月13日に開催された5th LIVEを映像化。LIVEで披露されたお笑いネタ動画は、昼・夜両公演のすべての動画を収録。
SUGIYAMA KIYOTAKA The open air live“High & High”2022@20220522日比谷野外音楽堂
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落札価格7737円
477 入札履歴
終了
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