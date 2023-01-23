『にじさんじ”Light up tones” [Blu-ray]【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 15時 20分に出品され04月19日 15時 20分に終了予定です。即決価格は7,737円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:Blu-ray 音楽Jポップ 発売日:2021/12/15 販売元:インディーズメーカー 登録日:2022/08/09 にじさんじ にじさんじ 解説:ライブビューイング・ネット配信にて公開されたバーチャルライバー×生バンドによるライブイベント「にじさんじ“Light up tones”」を映像化した作品。