『ワイヤレスバーコードリーダーiphone，andriod対応 USBでもbluetoothでも両方使用可能 CT10【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 03時 16分に出品され04月21日 03時 16分に終了予定です。即決価格は7,737円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ワイヤレスバーコードリーダーiphone，andriod対応 USBでもbluetoothでも両方使用可能 CT10
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 18.70 cm
重量 : 350.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7737円
924 入札履歴
終了
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