『JAYS a-Six Wireless スモールハウジングワイヤレスイヤホン (Bluetooth 4.1/連続再生12時間/マイク付きリモ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 23時 08分に出品され04月19日 23時 08分に終了予定です。即決価格は7,736円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JAYS a-Six Wireless スモールハウジングワイヤレスイヤホン (Bluetooth 4.1/連続再生12時間/マイク付きリモ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.10 cm
横幅 : 12.90 cm
奥行 : 13.10 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7736円
358 入札履歴
終了
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