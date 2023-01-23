『黄桜 吟醸生もと蔵酒300ml瓶×2ケース（全24本） 送料無料【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 06時 24分に出品され05月06日 06時 24分に終了予定です。即決価格は7,736円に設定されています。現在268件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 華やかな香りと、なめらかで軽快な味わいが特徴の吟醸酒です。

酒質：吟醸酒

内容量：300ml瓶×2ケース（全24本）

原料米：吟おうみ・五百万石

アルコール度数：15度

精米歩合：55％

日本酒度：+1

酸度：1.2

販売者：黄桜株式会社 商品カテゴリ 近江うまいもん屋 日本酒 食品 ドリンク、水、お酒 日本酒 その他日本酒

JANコード/ISBNコード 49652949

商品コード 11193040-2mu