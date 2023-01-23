『黄桜 吟醸生もと蔵酒300ml瓶×2ケース（全24本） 送料無料【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 06時 24分に出品され05月06日 06時 24分に終了予定です。即決価格は7,736円に設定されています。現在268件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
華やかな香りと、なめらかで軽快な味わいが特徴の吟醸酒です。
酒質：吟醸酒
内容量：300ml瓶×2ケース（全24本）
原料米：吟おうみ・五百万石
アルコール度数：15度
精米歩合：55％
日本酒度：+1
酸度：1.2
販売者：黄桜株式会社
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
49652949
商品コード
11193040-2mu
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落札価格7736円
268 入札履歴
終了
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