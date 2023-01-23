『【送料無料】ケラスターゼ レジスタンス RE バン ド フォルス アーキテクト ＋バン セラピュ...【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 07時 34分に出品され03月17日 07時 34分に終了予定です。即決価格は7,736円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド：ケラスターゼ KERASTASE

商品名：レジスタンス RE バン ド フォルス アーキテクト ＋バン セラピュート 250ml ＋ソワン ド フォルス 200ml のセット Bain Force Architecte Vita-Ciment Advance Reconstructing Shampoo & Resistance Bain Therapiste Balm-in-Shampoo Fiber Quality Renewal Care (Very Damaged Over-Processed Hair) & Resistance Ciment Anti

カテゴリ：シャンプー



セット内容

ケラスターゼ レジスタンス RE バン ド フォルス アーキテクト 250ml x1

ケラスターゼ レジスタンス RE バン セラピュート 250ml/8.5fl.oz x1

ケラスターゼ レジスタンス RE ソワン ド フォルス 200ml x1

商品情報

ケラスターゼ レジスタンス RE バン ド フォルス アーキテクト 250ml (シャンプー)...枝毛・切れ毛が特に気になる髪に

ケラスターゼ レジスタンス RE バン セラピュート 250ml/8.5fl.oz (シャンプー)...サロン専売品のダメージヘア用シャンプー

ケラスターゼ レジスタンス RE ソワン ド フォルス 200ml (コンディショナー)...高いダメージ補修効果となめらかな質感を実現したヘ...