BD/NCT 127/NCT 127 2ND TOUR NEO CITY : JAPAN THE LINK(Blu-ray) (本編Blu-ray+特典Blu-ray+..(初回生産限定盤/PHOTOBOOK VER.)【2025年度カレンダ】

商品情報

NCT 127 (エヌシーティーイチニナナ えぬしーてぃーいちになな)

2022年9月28日 発売





BD:1

1.Opening

2.英雄; Kick It

3.Lemonade

4.gimme gimme

5.Elevator(127F)

6.Love Song

7.First Love

8.Run Back 2 U + BASSBOT、Run Back 2 U、BASSBOT

9.Another World

10.Love Sign

11.Highway to Heaven

12.Breakfast

13.Vibration

14.Moonlight

15.The Himalayas

16.Lipstick

17.Focus

18.Lost

19.The Rainy Night

20.Back 2 U(AM 01:27)

21.The Reason Why Its Favorite

22.Favorite(Vampire)

23.Love On The Floor

24.Bring The Noize

25.Butterfly(Japanese ver.)

26.Paradise

27.Love Me Now

28.Chica Bom Bom

29.Colors

30.Touch(Japanese ver.)

31.Pilot

32.Cherry Bomb

33.Sticker

34.Dreams Come True -ENCORE

35.Sunny Road -ENCORE

36.Promise You -ENCORE

BD:2

1.DOCUMENTARY THE LINK

2.Love On The Floor -Love 4ide Edit.

3.Love On The Floor -5n The Floor Edit.

CD:3

1.Sunny Road

2.Colors