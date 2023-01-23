『BD/NCT 127/NCT 127 2ND TOUR NEO CITY : JAPAN THE LINK(Blu-ray) (本編Blu-ray+特典Blu-ray+..(初回生産限定盤/PHOTOBOOK VER.)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月24日 09時 31分に出品され04月24日 09時 31分に終了予定です。即決価格は7,736円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
NCT 127 (エヌシーティーイチニナナ えぬしーてぃーいちになな)
2022年9月28日 発売
BD:1
1.Opening
2.英雄; Kick It
3.Lemonade
4.gimme gimme
5.Elevator(127F)
6.Love Song
7.First Love
8.Run Back 2 U + BASSBOT、Run Back 2 U、BASSBOT
9.Another World
10.Love Sign
11.Highway to Heaven
12.Breakfast
13.Vibration
14.Moonlight
15.The Himalayas
16.Lipstick
17.Focus
18.Lost
19.The Rainy Night
20.Back 2 U(AM 01:27)
21.The Reason Why Its Favorite
22.Favorite(Vampire)
23.Love On The Floor
24.Bring The Noize
25.Butterfly(Japanese ver.)
26.Paradise
27.Love Me Now
28.Chica Bom Bom
29.Colors
30.Touch(Japanese ver.)
31.Pilot
32.Cherry Bomb
33.Sticker
34.Dreams Come True -ENCORE
35.Sunny Road -ENCORE
36.Promise You -ENCORE
BD:2
1.DOCUMENTARY THE LINK
2.Love On The Floor -Love 4ide Edit.
3.Love On The Floor -5n The Floor Edit.
CD:3
1.Sunny Road
2.Colors
BD/NCT 127/NCT 127 2ND TOUR NEO CITY : JAPAN THE LINK(Blu-ray) (本編Blu-ray+特典Blu-ray+..(初回生産限定盤/PHOTOBOOK VER.)
¥ 7736
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落札価格7736円
166 入札履歴
終了
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