『ASUS AMD A520 搭載 Socket AM4 対応 マザーボード PRIME A520M-E MicroATX【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 00時 24分に出品され03月04日 00時 24分に終了予定です。即決価格は7,736円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ASUS AMD A520 搭載 Socket AM4 対応 マザーボード PRIME A520M-E 【MicroATX】



【商品説明】

・【CPU】AMD Socket AM4 for 3rd Gen AMD Ryzen and 3rd Gen AMD Ryzen with Radeon Graphics Processors

・【インターフェース】6 x USB 3.2、 4 x USB 2.0 / 【OS】Windows 10 64-bit 【寸法】mATX Form Factor 8.9 inch x 8.7 inch ( 22.6 cm x 22.1 cm )

・【チップセット/ソケット/規格】AMD A520 Chipset / AMD Socket AM4 / MicroATX

・【対応メモ

CMR-X08G12KKZG

【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 26.20 cm

奥行 : 27.20 cm

重量 : 820.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。