ASUS AMD A520 搭載 Socket AM4 対応 マザーボード PRIME A520M-E MicroATX【年末の贈り物】

ASUS AMD A520 搭載 Socket AM4 対応 マザーボード PRIME A520M-E 【MicroATX】



・【CPU】AMD Socket AM4 for 3rd Gen AMD Ryzen and 3rd Gen AMD Ryzen with Radeon Graphics Processors

・【インターフェース】6 x USB 3.2、 4 x USB 2.0 / 【OS】Windows 10 64-bit 【寸法】mATX Form Factor 8.9 inch x 8.7 inch ( 22.6 cm x 22.1 cm )

・【チップセット/ソケット/規格】AMD A520 Chipset / AMD Socket AM4 / MicroATX

・【対応メモ

CMR-X08G12KKZG

高さ : 5.60 cm

横幅 : 26.20 cm

奥行 : 27.20 cm

重量 : 820.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。