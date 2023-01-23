shinmond ゴルフレーザー距離計 R2Pro ゴルフ距離計 1095yd対応 1000m USB充電式 IP54 防塵防水 ゴルフレー【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

shinmond ゴルフレーザー距離計 R2Pro ゴルフ距離計 1095yd対応 1000m USB充電式 IP54 防塵防水 ゴルフレーザー距離計ランキング ゴルフ用レーザー距離計 スロープモード ピンロックモード 手ブレ補正 ゴルフ距離計 距離計測器 人気 高透過レンズ 防水IP54 マグネット内蔵 高低差測定 望遠鏡 プレゼント 練習モード&試合モード 振動機能 競技対応 防塵防水 専用ケース付き 競技だけではなく初心者も使用でき 日本語取扱説明書付き 小雨や霧の中も使用でき



【商品説明】

・【プロにしても初心者にしても相応しい】shinmond ゴルフ距離計について電源ボタンを一回押すと直線距離を簡単に測定でき、従来品よりもっと早めに測定結果を表示します、など最速はただの0.06秒でございます。押し続ける状態で、スキャンし



【サイズ】

高さ : 8.50 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 14.00 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。