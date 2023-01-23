『AirFly（エアフライ）サングラス AF102用偏光レンズ ブラウン AF-102-HB【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 06時 31分に出品され03月22日 06時 31分に終了予定です。即決価格は7,736円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「AirFly」より引用"



【商品名】

AirFly（エアフライ）サングラス AF102用偏光レンズ ブラウン AF-102-HB



【商品説明】

・サングラス 偏光レンズ AirFly エアフライ



【サイズ】

高さ : 1.80 cm

横幅 : 4.20 cm

奥行 : 17.60 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。