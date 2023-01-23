『エムテック KE-NON専用スキンケアカートリッジ KE-NON 美顔用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 17時 03分に出品され03月04日 17時 03分に終了予定です。即決価格は7,736円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

エムテック KE-NON専用スキンケアカートリッジ KE-NON 美顔用



【商品説明】

・ご注文個数はお一人様3個までとさせていただきます。予めご了承ください。

・当社でKE-NON本体の購入履歴がない場合はカートリッジの販売をいたしかねます。予めご了承ください。

・照射面積は横幅3.0cm×高さ1.5cm=4.5cm2です。



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 9.80 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。