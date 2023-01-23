『エムテック KE-NON専用スキンケアカートリッジ KE-NON 美顔用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 17時 03分に出品され03月04日 17時 03分に終了予定です。即決価格は7,736円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エムテック KE-NON専用スキンケアカートリッジ KE-NON 美顔用
【商品説明】
・ご注文個数はお一人様3個までとさせていただきます。予めご了承ください。
・当社でKE-NON本体の購入履歴がない場合はカートリッジの販売をいたしかねます。予めご了承ください。
・照射面積は横幅3.0cm×高さ1.5cm=4.5cm2です。
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 9.00 cm
奥行 : 9.80 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7736円
343 入札履歴
終了
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