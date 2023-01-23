『サンワサプライ USB3.2Gen1 7ポートハブ USB-3H706BK【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 00時 33分に出品され03月16日 00時 33分に終了予定です。即決価格は7,736円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 充電ポートを2つ装備したACアダプタ付きのUSB3.2 Gen1 7ポートハブ。