LayLax (ライラクス) SATELLITE ライトガンケース ネオ サバゲー用品【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

LayLax (ライラクス) SATELLITE ライトガンケース ネオ サバゲー用品



【商品説明】

・Carry small guns such as MP7A1 and P90

・Lightweight and compact! Pursues a balance of strength and light in the assumption of carrying around. The sophisticated appearance can also be used for city use with other than GUN

・The handles are jointed on the left and right sides for one joint



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 56.00 cm

重量 : 1.13 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。