『TOSHIBA SDHCメモリカード Class10 32GB SD-FX032G【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 04時 36分に出品され03月31日 04時 36分に終了予定です。即決価格は7,735円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOSHIBA SDHCメモリカード Class10 32GB SD-FX032G
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 1.30 cm
横幅 : 8.20 cm
奥行 : 13.30 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7735円
889 入札履歴
終了
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