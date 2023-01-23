『松阪牛すき焼き食べ比べセット MBUS40-100MA 「産地直送品」 【送料無料】 【代引不可】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 21時 15分に出品され03月30日 21時 15分に終了予定です。即決価格は7,735円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
箱290×223×80mm
モモ：150g バラ：150g ウデ100g計400g（A-4等級以上/証明書付き） 三重県（加工地）
賞味期限／冷凍30日
※のし対応＝短冊（下あり）
※包装対応＝簡易
※北海道・沖縄・離島は別途料金が６６０円かかります。
※この商品はお届けまでに約１週間かかります。
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落札価格7735円
46 入札履歴
終了
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