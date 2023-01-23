『トマトソースハンバーグ 30個 110g (固形量80g) 離島は配送不可【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 03時 22分に出品され03月10日 03時 22分に終了予定です。即決価格は7,735円に設定されています。現在79件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
酸味と甘みのバランスが最高のトマトソースはお肉との愛称ばつぐんです。ハンバーグにトマトソースが染み最高の味わいのハンバーグに仕上がりました。
配送不可地域：離島は配送不可
温度帯：冷凍
原材料名／食品添加物：
食肉(牛肉(カナダ産)、豚肉(カナダ、アメリカ産))、玉葱(国産)、つなぎ(パン粉、卵白、粉末状植物性たん白)、牛脂、ゼラチン、りんご、乳加工品、食塩、砂糖、しょうゆ、香辛料／pH調整剤、調味料(アミノ酸)
ソース[トマトピューレ、トマトペースト、植物油脂、オニオンエキス、にんにくペースト、加工黒砂糖、食塩、砂糖、チキンエキスパウダー、グラニュー糖、香辛料／増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸)、カラメル色素]、(一部に乳成分・小麦・卵・牛肉・豚肉・鶏肉・大豆・りんご・ゼラチンを含む)
保存方法：-18C以下で保存してください
賞味期限：製造日より360日
規格：トマトソースハンバーグ110g（固形量80g）×10×3 （計30個）
サイズ(mm)：270×385×134
発送の目安：ご注文後（決済確認後）、3〜7営業日以内の発送予定。
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落札価格7735円
79 入札履歴
終了
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