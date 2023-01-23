『スピード 水泳 アトラスニースキン 競泳 水着 ガールズ ジュニア SCG11906F-KR【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 10時 13分に出品され03月22日 10時 13分に終了予定です。即決価格は7,735円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 より高いレベルを目指すスイマーに向けたニット素材のトップモデル。



素材:360FLEX (ポリエステル75%、ポリウレタン25%)

レッグ:4分丈

カップ:フックうけつき

機能:撥水



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